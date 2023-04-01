Отца тринадцати детей избили в Петербурге

В Санкт-Петербурге вечером 31 марта избили 60-летнего мужчину. Свидетелями потасовки на улице Лидии Зверевой стали дети пострадавшего мужчины. Они же снимали развитие конфликта.

Слышно, как за кадром один ребенок кричит «Отойди», а потом «Убеги, пап». Второй мальчик также кричит, чтобы папа убегал. В кадре – трое мужчин, которые окружили мужчину. Один из них повалил пенсионера на землю и обхватил его за шею сзади.

Предположительно, конфликту предшествовало ДТП, сообщает портал 78.ru. Многодетный отец пытался заснять молодых людей, но тем, вероятно, кино не понравилось. По информации газеты «Известия», мужчина вместе с семьей парковал машину, чтобы «выгрузить детей», но выбранное место для стоянки не понравилось трем молодым людям, которые спровоцировали ДТП.

Один из хулиганов скрылся, двоих задержали полицейские. Избитого пенсионера увезли в больницу, там у него зафиксировали ушибы, ссадины, травмы рук и ног, а затем отпустили.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о конфликте из-за парковочного места в Лахденпохье. Мужчина приехал навестить знакомую и оставил машину возле дома. Это не понравилось молодому человеку, который посчитал, что гость занял его парковочное место. Он облил чужое авто бензином и зажег спичку. Полиция возбудила уголовное дело. // фото скриншот