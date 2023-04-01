Пешехода жестко сбили в Петрозаводске

Пешехода сбили в минувшую пятницу в Петрозаводске. ДТП случилось в районе перекрестка улиц Мурманская-Советская 31 марта в 19:35. Момент автонаезда запечатлела камера CityLink.

Судя по кадрам, пешеход перебегал дорогу в непредназначенном для этого месте. Пешеход упал на проезжую часть, подняться сразу он не смог.

Днем на Древлянке на пешеходном переходе был сбит пешеход. Авария также попала в объектив камер наблюдения. // фото скриншот