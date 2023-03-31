Грузовик сбил пешехода на Лососинском шоссе

Сегодня днем на Древлянке пешеход угодил под колеса грузовика. Все произошло на регулируемом пешеходном переходе на Лососинском шоссе в Петрозаводске у дома №30.

На записи с камер наблюдения видно, что автомобили в среднем и правом ряду стоят. Пешеход справой стороны также стоит в ожидании разрешающего сигнала. С противоположной стороны шоссе идут люди. Один из них подошел к краю, а затем шагнул на дорогу.

В этот момент в левом ряду двигался грузовик. Произошло столкновение. Dtpptz.ru предположило, что грузовой автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора. // фото скриншот видео