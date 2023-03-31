31 марта 2023, 19:20
Грузовик сбил пешехода на Лососинском шоссе
Авария произошла днем 31 марта. Момент автонаезда на пешехода попал на видео
Сегодня днем на Древлянке пешеход угодил под колеса грузовика. Все произошло на регулируемом пешеходном переходе на Лососинском шоссе в Петрозаводске у дома №30.
На записи с камер наблюдения видно, что автомобили в среднем и правом ряду стоят. Пешеход справой стороны также стоит в ожидании разрешающего сигнала. С противоположной стороны шоссе идут люди. Один из них подошел к краю, а затем шагнул на дорогу.
В этот момент в левом ряду двигался грузовик. Произошло столкновение. Dtpptz.ru предположило, что грузовой автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора. // фото скриншот видео