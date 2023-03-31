В Петрозаводске врача обвинили в гибели пациента

Врача-онколога республиканского онкоцентра обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Пожилой пациент поступил в хирургию онкологического центра в столице Карелии в декабре 2021 года на плановую операцию. Его прооперировали, но началось осложнение. По информации прокуратуры, произойти это могло «вследствие ненадлежащего предварительного изучения медицинских данных и состояния здоровья пациента».

В тот же день пожилому пациенту провели еще одну операцию, но устранить негативные последствия первого вмешательства не удалось. У мужчины не выдержало сердце, он умер в реанимации.

Врача, который проводил первую операцию, поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Должен состояться суд. Санкция статьи о «причинении смерти по неосторожности» предусматривает наказание от исправительных работ до двух лет лишения свободы. // фото unsplash.com