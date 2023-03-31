Грузовик с наркотиками на 800 миллионов остановили в Санкт-Петербурге

Более 200 килограммов белого порошка из Латинской Америки спрятали среди фруктов в грузовике, сообщает портал 47news. Автомобиль остановили в Петербурге сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД вместе с питерскими коллегами. Стоимость партии наркотиков на черном рынке превышает 800 миллионов рублей.

Также в Северной столице задержали двух местных жителей, ранее они уже были судимы. Следователи возбудили уголовное дело.

Остальные звенья наркотрафика устанавливаются. Изъятая партия наркотиков является одной из крупнейших. Несколько лет назад в порту таможенники обнаружили контейнер, в котором было спрятано 400 кило запрещенного вещества. // фото «Петрозаводск говорит»