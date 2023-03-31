31 марта 2023, 16:48
В Карелии наградили пожарных, спасших 20 человек из горящего дома
Спасателям вручили нагрудные знаки «За заслуги»
Медвежьегорских пожарных из частей ПЧ-31 и ПЧ-15 наградили за спасение людей.
За день до нового года в Медвежьегорске произошел пожар в многоквартирном доме. Пожарные спасли из огня семь человек, также они эвакуировали тринадцать жильцов.
Спасателям вручили нагрудные знаки «За заслуги» за добросовестный труд, высокий профессионализм, мужество и отвагу, проявленные при тушении пожара. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. // фото Госкомитета