Житель Карелии получил условный срок за истязание детей

В Беломорске осужден 22-летний местный житель. Мужчина обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса. Его подозревали в побоях, истязании и в угрозе убийством, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что 24 июня 2022 года мужчина встретил на территории бывшего завода компанию детей. Без видимых причин он напал на несовершеннолетних и избил 8-летнего и 11-летнего мальчиков.

Кроме того, 24 и 28 июня при встрече на улице он избивал 12-летнего ребенка. После очередной расправы нападавший схватил мальчика за горло и пообещал убить. Тот жутко перепугался.

В суде обвиняемый частично признал вину, мотивировав свои поступки состоянием опьянения.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно. Также он должен будет выплатить потерпевшим 50 тысяч рублей. // Фото: freepik.com