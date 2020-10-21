Трое жителей Петрозаводска стали жертвами сделок в Интернете

Очередными жертвами мошенников стали трое петрозаводчан. Все они пострадали при совершении сделок в Сети, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, 40-летний мужчина продавал через Интернет обувь. Потенциальный покупатель прислал продавцу ссылку на сайт, на который нужно было ввести данные своей карты для перевода денег. Горожанин сделал все это и лишился 10 тысяч рублей со своего счета.

По такой же схеме была обманута 23-летняя женщина. В Сети она нашла объявление о продаже мобильного телефона. Введя данные своей карты на подставном сайте, она потеряла 31 тысячу рублей.

Не повезло в торговле и 27-летней петрозаводчанке. В Интернете она присмотрела детскую кроватку. Автор объявления попросил перевести ему оплату - 7200 рублей. После совершения перевода общение прекратилось.

Полиция Карелии призывает жителей республики бережнее относиться к своим деньгам. По обращениям пострадавших проводится проверка. Фото itcrumbs.ru