Два человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Карелии

Во вторник, 20 октября, на 483-м километре трассы «Вологда-Медвежьегорск» автомобиль «Мерседес» вылетел с проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

Инцидент произошел в районе 20 часов. 36-летний водитель автомобиля не справился с управлением, и иномарка вылетела в кювет.

В результате происшествия травмы получили два пассажира - мужчины возрастом 31 год и 36 лет. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.

В Госавтоинспекции призвали водителей выбирать безопасную скорость движения и переобуть свой автомобиль в шины по сезону.