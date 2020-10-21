21 октября 2020, 09:45
Два человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Карелии
В ГИБДД призывают водителей переобуть свой автомобиль в шины по сезону
Во вторник, 20 октября, на 483-м километре трассы «Вологда-Медвежьегорск» автомобиль «Мерседес» вылетел с проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.
Инцидент произошел в районе 20 часов. 36-летний водитель автомобиля не справился с управлением, и иномарка вылетела в кювет.
В результате происшествия травмы получили два пассажира - мужчины возрастом 31 год и 36 лет. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.
В Госавтоинспекции призвали водителей выбирать безопасную скорость движения и переобуть свой автомобиль в шины по сезону.