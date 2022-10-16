Трое водителей рискнули жизнью детей в Карелии

В Олонце сотрудники ГИБДД в ходе рейда выявили несколько нарушений правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в автомобиле «Фиат», которым управлял местный житель, восьмилетний ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» из Москвы вез двухлетнего малыша без детского кресла. Аналогичное нарушение зафиксировано в автомобиле «Рено Логан» - водитель рискнул жизнью трехлетнего ребенка. Всем нарушителям предстоит оплатить штраф.

В Госавтоинспекции отметили, что в этом году в Карелии в ДТП пострадали 16 детей, которые перевозились с нарушением правил. Фото ГИБДД Карелии