ТРК «ЛОТОС PLAZA» приглашает на весенний шопинг

За окнами немного пасмурно и прохладно, все с нетерпением ждут солнышка. Самая пора подготовиться к теплому сезону. Расскажем вам, где в Петрозаводске можно пополнить гардероб стильной одеждой, а также прикупить красивые и полезные товары для дома по низким ценам.

Во-первых, обязательно посетите магазин PRIME STORE (ТРК «ЛОТОС PLAZA», 2 очередь, 0 этаж). Два отдела с женской, детской и мужской одеждой и обувью, аксессуарами и игрушками удивят вас огромным выбором и, конечно, приятными ценами!

Пока погода еще не очень обнадеживает, стоит обратить внимание на куртки и пальто, которые в PRIME STORE соответствуют трендам весны-2021 (а стоят, кстати, от 999 рублей).

Но не забывайте, что скоро лето: в ожидании теплых дней наполните свой гардероб яркими красками! В PRIME STORE вас ждут не только модные платья и джинсы для прогулок по набережной, но и спортивная одежда, а также огромный выбор кроссовок. Самое время подумать об утренних пробежках. Цены тоже радуют: например, кроссовки – от 699 рублей

Кстати, вы уже запланировали летний отдых? Куда бы вы ни поехали, вам точно понадобится удобный и вместительный чемодан. Его тоже вы сможете приобрести в PRIME STORE с выгодой для себя. Чемоданы всевозможных расцветок и размеров представлены здесь по ценам от 1 990 рублей.

Здесь также можно недорого приобрести детскую одежду и обувь: а ведь дети так быстро растут, что на них вещи буквально горят! А еще и выпускные впереди… Кстати, в PRIME STORE бюджетно можно купить не только повседневную одежду и обувь, но и нарядную. А кому хочется переплачивать за вещь, которую, ребенок, возможно, наденет лишь один раз?

А вот вариант для тех, кто интересуется именно модными брендами: в магазине Familia (ТРК «ЛОТОС PLAZA», 2 очередь, 0 этаж) можно купить качественные фирменные вещи с огромными скидками до -85% от розничной цены! ZARA, Mango, OSTIN, Puma, Adidas и многие другие мировые и российские бренды сотрудничают с магазином Familia и предоставляют свои товары в продажу. В Familia вы можете найти товары более чем 7 000 торговых марок из 50 стран мира.

Ассортимент здесь представлен практически всеми товарными категориями – от одежды и обуви до посуды и мебели. Это отличный повод обновить не только гардероб, но и интерьер! Кстати, товары для дома и посуда в Familia также представлены общеизвестными брендами, зарекомендовавшими себя с наилучшей стороны.

Балуйте себя отличными покупками – ведь вы это точно заслужили! Не забывайте, что шопинг полезен для здоровья, так как вызывает море положительных эмоций, особенно, если удается выгодно купить красивую и качественную вещь!

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