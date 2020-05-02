Три жителя Карелии стали жертвами мошенников в Первомай

Трое жителей республики стали жертвами мошенников 1 мая. Во всех случаях злоумышленники действовали по одной и той же схеме, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Так, в Медвежьегорском районе на удочку мошенника попалась 27-летняя женщина. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Голос рассказал, что со счетом девушки происходят странности, и велел ей сообщить номер карты и информацию из смс-сообщений. Женщина, не успев опомниться, все выполнила. В итоге со счета пострадавшей исчезли 79 тысяч рублей.

В Лоухском районе примерно таким же образом 46-летний местный житель перевел мошенникам на неизвестный ему номер 15 тысяч рублей.

Наконец, в Костомукше 59-летняя женщина, спасая свои деньги, не только перевела свои 70 тысяч рублей злоумышленникам, но еще и взяла 100 тысяч в кредит и отправила и эти деньги мошенникам.

В полиции просят жителей республики с осторожностью общаться с незнакомцами, когда речь идет о деньгах.