02 мая 2020, 12:17
Пожар в многоэтажке произошел в Петрозаводске
Один человек пострадал в огненном происшествии на улице Калинина
Сегодня в 7:25 в Петрозаводске произошел пожар в квартире дома №43 по улице Калинина. На место отправились две единицы техники и восемь сотрудников пожарно-спасательных частей карельской столицы, сообщили в МЧС по РК.
На борьбу с огнем у специалистов ушло более 40 минут. В 8:09 пожар был ликвидирован.
В результате ЧП пострадал один человек, еще один был эвакуирован без травм.