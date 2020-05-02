Пожар в многоэтажке произошел в Петрозаводске

Сегодня в 7:25 в Петрозаводске произошел пожар в квартире дома №43 по улице Калинина. На место отправились две единицы техники и восемь сотрудников пожарно-спасательных частей карельской столицы, сообщили в МЧС по РК.

На борьбу с огнем у специалистов ушло более 40 минут. В 8:09 пожар был ликвидирован.

В результате ЧП пострадал один человек, еще один был эвакуирован без травм.