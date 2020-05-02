Пьяного скутериста задержали инспекторы ГИБДД в Карелии

Вечером 1 мая в деревне Рыпушкалицы Олонецкого района сотрудники ГИБДД остановили скутер. Управлявший им 40-летний мужчина имел признаки алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

Ко всему прочему, скутерист не имел прав на управление этим видом транспорта. В отношении мужчины были составлены административные протоколы.

Теперь его судьбу решит суд. Волителя ждет штраф в 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

В Госавтоинспекции напомнили, что до 12 мая в республике проходят рейды по выявлению нетрезвых водителей. Сообщить о пьяном человеке за рулем можно по коротким номерам 102 и 112.