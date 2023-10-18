Три женщины пострадали на дорогах Петрозаводска в один день

Три человека получили травмы в авариях в столице Карелии в минувший вторник.

Утром на Репникова столкнулись «Тойота Камри» и «Шкода Октавия». По сведениям Госавтоинспекции, столкновение произошло по причине того, что водитель «Тойоты» неправильно выбрал скорость движения. В ДТП травмы получила женщина-пассажир второй иномарки, ее госпитализировали в БСМП.

На Древлянке вечером был сбит пешеход. 45-летний водитель автомобиля «Митсубиши Лансер» не пропустил девушку на «зебре». 21-летней пострадавшей назначили лечение.

Чуть позже на подъезде к Петрозаводску столкнулись BMW и Chevrolet Aveo. Как следует из комментария дорожной полиции, 40-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения.

В результате травмы получила 52-летняя женщина-водитель «Шевроле». С места ДТП ее доставили в БСМП. // фото пресс-службы Госавтоинспекции города