17 октября 2023, 20:29
Пешехода сбили в Петрозаводске сегодня вечером
Городские камеры наблюдения сняли дорожный инцидент на Древлянке
Сегодня вечером в Петрозаводске на Древлянке автомобиль сбил человека. Инцидент попал в объектив городских камер наблюдения, ролик публикует сайт dtpptz.
На кадрах видно, как на выезде с Древлянского кольца на Лососинское шоссе человек переходил дорогу по пешеходному переходу. Один автомобиль его пропустил, а другой - сбил.
На месте происшествия работали представители экстренных служб. Степень полученных пешеходом травм пока не известна. // Фото: скриншот видео Sampo.ru