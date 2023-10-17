Пешехода сбили в Петрозаводске сегодня вечером

Сегодня вечером в Петрозаводске на Древлянке автомобиль сбил человека. Инцидент попал в объектив городских камер наблюдения, ролик публикует сайт dtpptz.

На кадрах видно, как на выезде с Древлянского кольца на Лососинское шоссе человек переходил дорогу по пешеходному переходу. Один автомобиль его пропустил, а другой - сбил.

На месте происшествия работали представители экстренных служб. Степень полученных пешеходом травм пока не известна. // Фото: скриншот видео Sampo.ru