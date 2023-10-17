Сотрудница УК переехала недовольную ее работой россиянку

В подмосковном Щелково сотрудница управляющей компании на автомобиле «Ауди» переехала недовольную ее работой женщину. Жесткие кадры с места аварии опубликовали федеральные СМИ. Еще одна женщина получила ушиб, ее автомобиль задел бампером.

Местные жители оказались недовольны ремонтом домов. Они пришли к офису управляющей компании и перегородили выезд одной из работниц, пишет газета «Известия» со ссылкой на телеграм-канал 112.

Иномарка стала сдавать задом, одна из женщин несколько раз ударила по стеклу. Автомобиль стал маневрировать и задел женщину, она упала на дорогу, после чего машина переехала ее. Женщина осталась лежать на дороге. По информации издания, у нее перелом голени и стопы. К месту ЧП прибыла полиция, скорая и журналисты.