Подозреваемого в краже из алкомаркета разыскивают в Петрозаводске

Подозреваемого в краже молодого человека разыскивают в Петрозаводске. МВД по Карелии опубликовало кадры с камеры наблюдения, на которых запечатлен возможный подозреваемый. Его личность сейчас пытаются установить оперативники.

На записи – молодой человек, лицо скрыто кепкой. Он взял со стеллажа спиртное и спрятал под одежду, после чего покинул алкомаркет.

Сведения о том, где может находиться мужчина с видеозаписи, просят сообщать по телефону : 8-911-050-9802.