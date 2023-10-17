17 октября 2023, 16:09
Подозреваемого в краже из алкомаркета разыскивают в Петрозаводске
Полиция пытается установить личность предполагаемого вора
Подозреваемого в краже молодого человека разыскивают в Петрозаводске. МВД по Карелии опубликовало кадры с камеры наблюдения, на которых запечатлен возможный подозреваемый. Его личность сейчас пытаются установить оперативники.
На записи – молодой человек, лицо скрыто кепкой. Он взял со стеллажа спиртное и спрятал под одежду, после чего покинул алкомаркет.
Сведения о том, где может находиться мужчина с видеозаписи, просят сообщать по телефону : 8-911-050-9802.