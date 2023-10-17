Жительница Карелии голыми руками убила приятеля

В Беломорске вынесен приговор 42-летней женщине. Ее обвиняли в смерти приятеля, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что в июле этого года обвиняемая, будучи пьяной, поссорилась со знакомым мужчиной. Она избила его руками и ногами. Получивший тяжелую травму головы 44-летний потерпевший вскоре умер.

Решением суда женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: СК