В Минздраве изложили свою версию гибели пациента в Костомукше

В Минздраве Карелии отреагировали на публикации о гибели 63-летнего мужчины, покинувшего больницу в Костомукше. В министерстве утверждают, что пациента из лечебного учреждения никто не выгонял, он ушел сам.

По версии ведомства, житель поселка Боровой был доставлен в межрайонную больницу №1 в Костомукше вечером 11 октября. По результатам обследования инфаркт, инсульт и другие сосудистые патологии специалистами были исключены. Пенсионера поместили в палату для дальнейшего наблюдения.

«Находясь в отделении, пациент вел себя неадекватно, мешал работать специалистам и нарушал покой других пациентов, пытался курить в палате, уходил из отделения, его искали и возвращали из другого корпуса. Было принято решение перевести его в отдельную палату в приемном отделении. Планировался осмотр и консультация узких специалистов для выяснения причин неадекватного поведения и лечения»,

- говорится в сообщении Минздрава.

Дверь в палате мужчины оставалась открытой, поскольку запирать пациентов противозаконно. Пациента не выписывали, он сам ушел из больницы, никого не предупредив, отметили в министерстве.

В межрайонной больнице №1 проводится служебная проверка по факту случившегося.

Напомним, ранее свою версию трагических событий изложила дочь умершего. Она утверждает, что отца выгнали из больницы за плохое поведение, после чего он замерз насмерть в болоте. // Фото «Петрозаводск говорит»