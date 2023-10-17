СК выяснит обстоятельства гибели пенсионера – его тело нашли в болоте

Следователи организовали проверку по факту гибели 63-летнего жителя Карелии. Пенсионера искали с 13 октября. Перед своим исчезновением мужчина находился в костомукшской больнице, куда его привезли из-за проблем с сердцем – житель Борового перенес инсульт. Родные приехали навестить отца 13 числа, но мужчины в лечебном учреждении уже не было.

Его тело обнаружили вечером 15 октября на участке болотистой местности лесного массива, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.

Началась доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить обстоятельства и причины гибели пожилого мужчины. Ведется опрос очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение. // фото пресс-службы СУ СК по РК