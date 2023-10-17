Пожарные показали, как боролись с возгоранием в котельной

Ночью 16 октября в Пудоже дым заметили в котельной административного здания на Комсомольской улице.

Прибывшие огнеборцы проникли на чердак, осмотрели внутренние помещения, сломали стены и пролили конструкции водой из стволов.

Пожарные записали видео, как боролись с возгоранием. // видео VK-паблик «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району»/ фото скриншот