17 октября 2023, 14:42
Происшествия

Пожарные показали, как боролись с возгоранием в котельной

Пожар возник в котельной в Пудоже: конструкции пролили водой

Ночью 16 октября в Пудоже дым заметили в котельной административного здания на Комсомольской улице.

Прибывшие огнеборцы проникли на чердак, осмотрели внутренние помещения, сломали стены и пролили конструкции водой из стволов.

Пожарные записали видео, как боролись с возгоранием. // видео VK-паблик «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району»/ фото скриншот

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Пудож
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