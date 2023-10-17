Электричество пропало в домах крупного района Петрозаводска

Сегодня в 13:30 в Петрозаводске без света остались дома на Кукковке. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным службы, под отключение попал частный сектор. Причиной неудобств стало повреждение на сетях.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»