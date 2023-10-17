17 октября 2023, 14:34
Происшествия

Электричество пропало в домах крупного района Петрозаводска

Энергетики проводят восстановительные работы в частном секторе на Кукковке

Сегодня в 13:30 в Петрозаводске без света остались дома на Кукковке. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным службы, под отключение попал частный сектор. Причиной неудобств стало повреждение на сетях.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
Кукковка
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