Житель Карелии сдал машину в автосервис и стал жертвой обмана

В полицию Пудожского района обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, ущерб составил почти 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что поехал в Пудож к родственникам, а свой автомобиль сдал на ремонт в автосервис в Петрозаводске. Во время поездки он получил звонок якобы от механика. Ему сообщили, что в автомобиле обнаружена серьезная поломка, на запчасти нужно 60 тысяч рублей. Горожанин перевел деньги. Затем звонок повторился, потребовали еще 30 тысяч. Мужчина выполнил и эту просьбу. Когда раздался третий подобный звонок, владелец автомобиля засомневался и сам перезвонил в сервис. Там ему рассказали, что к ремонту его машины механик еще не приступал.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Chris Martin