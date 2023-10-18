Две юные подружки обчистили палатки торговцев на 42 тысячи рублей

В Калевальском районе две юные особы попали в поле зрения полиции. Одной девочке 15 лет, а вторая еще не достигла возраста, когда ее могут привлечь к уголовной ответственности, рассказали в полиции.

Та, что помладше, предложила обновить гардероб. Для этого девочки пришли на закрытый рынок и стащили из одной палатки вещи на 27 тысяч рублей. Ворованные обновки они отнесли домой, а потом вернулись на рынок за новой порцией вещей. В этот раз им удалось стащить вещи на 15 500 рублей. На следующий день девочки пошли гулять на рынок в одинаковых белых свитерах, их заметили и сообщили в полицию.

В ходе разбирательства подростки сказали, что раскаиваются и больше не будут брать чужое. По результатам рассмотрения доводов и обстоятельств ранее возбужденное уголовное дело о краже прекращено. Младшую поставили на учет в ПДН, с ней проводят профилактическую работу. Что делать с девочкой постарше, будет решать суд. // фото unsplash.com/ scott rodgerson