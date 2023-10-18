Житель Сортавалы ударом ноги полностью лишил зрения знакомого

Пьяный житель Сортавалы покалечил знакомого около кафе «Гарнизон» в Лахденпохье. Мужчины подрались, один ударил другого кулаком и ногой по лицу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

В результате этих действий потерпевший полностью лишился зрения. Инцидент случился в августе прошлого года, травму сочли тяжким вредом и возбудили уголовное дело.

В суде выяснили, что фигурант раньше был судим. Его отправили на четыре года в колонию особого режима. Кроме того, в пользу потерпевшего с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в сумме 600 тысяч рублей. // фото: freepik.com