Женщина пострадала в опрокинувшейся «Шкоде» на трассе в Карелии

Поездка по федеральной трассе в Карелии обернулась для женщины травмами.

Дорожное происшествие произошло утром 17 октября в Лахденпохском районе на трассе «Сортавала».

Вблизи поселка Ихала 37-летний водитель «Шкоды» съехал с дороги и опрокинулся. По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в результате ДТП травмы получила 47-летняя женщина-пассажир. // фото unsplash.com/ egor ivlev