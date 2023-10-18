Жителя Карелии поймали в мурманском магазине с ворованными джинсами

Житель Карелии попытался стащить джинсы в Мурманске.

46-летний посетитель гипермаркета взял с прилавка джинсы, положил себе в пакет и попытался выйти из магазина. Но сделать это ему не дали, попытка уйти с новыми джинсами провалилась.

Ущерб мог превысить 2500 рублей, сообщает ИА Nord-news.ru. На место вызвали наряд вневедомственной охраны, нарушителя отвезли в полицию. // фото freepik.com/ photogenia