Поднимать упавшую на пол пенсионерку пришлось пожарным

Сегодня ночью в квартире дома на улице Ровио в Петрозаводске пенсионерка попала в беду. Звонок с просьбой о помощи поступил в 00:58, сообщил наш источник в экстренных службах.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, дверь квартиры была открыта. Пенсионерка лежала на полу возле кровати. К счастью, в срочной медицинской помощи она не нуждалась.

Как рассказала соседка, подруга дала ей свои ключи, чтобы та за ней присматривала. В этот раз, когда хозяйка квартиры упала, она самостоятельно не смогла поднять ее.

Пожарные аккуратно переложили женщину на кровать, после чего соседка дала ей необходимые препараты. // фото: freepik.com