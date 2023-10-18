18 октября 2023, 08:08
Поднимать упавшую на пол пенсионерку пришлось пожарным
Соседка пожилой женщины этой ночью вызвала подмогу
Сегодня ночью в квартире дома на улице Ровио в Петрозаводске пенсионерка попала в беду. Звонок с просьбой о помощи поступил в 00:58, сообщил наш источник в экстренных службах.
Когда пожарные прибыли к месту вызова, дверь квартиры была открыта. Пенсионерка лежала на полу возле кровати. К счастью, в срочной медицинской помощи она не нуждалась.
Как рассказала соседка, подруга дала ей свои ключи, чтобы та за ней присматривала. В этот раз, когда хозяйка квартиры упала, она самостоятельно не смогла поднять ее.
Пожарные аккуратно переложили женщину на кровать, после чего соседка дала ей необходимые препараты. // фото: freepik.com