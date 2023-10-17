17 октября 2023, 10:04
Серьезное ДТП с пострадавшими произошло утром в Петрозаводске
Очевидцы рассказали об аварии на Ключевой и опубликовали видео
Утром 17 октября в Петрозаводске произошло серьезное ДТП. Два автомобиля столкнулись рядом с автозаправкой, сообщили в группе «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Движение в этом месте сейчас затруднено, работают сотрудники МЧС, медики скорой помощи и полицейские.
По словам очевидца, два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Ключевой и Репникова около 09:00, есть пострадавшие. Один из автомобилей сильно помят. // фото, видео: «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте