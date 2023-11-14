Три района Петрозаводска остались без электричества

Сегодня днем проблемы с электричеством возникли в нескольких районах Петрозаводска. Об этом сообщает ЕДДС.

Так, в 13:40 электроэнергия пропала в районе СКЗ. В 14:00 без света остались жители Зареки и Голиковки. Эти районы обесточены частично. Причиной отключений стали повреждения на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не уточняется. // Фото: unsplash.com / Diz Play