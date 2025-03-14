Три радиостанции на время замолчат в Петрозаводске

На следующей неделе в Петрозаводске временно остановят свою работу три популярные радиостанции. Об этом информирует Радиотелевизионный передающий центр Карелии.

По данным РТПЦ, во вторник, 18 марта, из эфира уйдут станции «Ретро ФМ», «Наше радио» и «Энерджи». Они не будут работать с 8 до 13 часов.

Временные неудобства для слушателей связаны с проведением плановых профилактических работ.