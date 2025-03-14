Администрация Зубова не оборудовала остановку для детей в Колово

Школу закрыли осенью прошлого года, детей отвозит автобус, а вот остановку до сих пор не оборудовали.

В пудожском поселке Колово закрыли школу, а детей перевели в Пудож. Решение о закрытии начальной школы было официально доведено до людей в конце октября 2024 года. Глава района Алексей Зубов объяснил, что закрытие школы вызвано отсутствием водоснабжения.

Коловских школьников отвозит автобус. При этом остановочного комплекса в поселке не было. Дети стоят под дождем и снегом. Если автобус задерживается, то укрыться от непогоды негде. Роман Голубев, на тот момент возглавлявший карельское министерство образования и спорта, в ноябре прошлого года говорил, что остановку нужно сделать.

Судя по всему, задача поставить остановку оказалась какой-то непосильной для пудожских чиновников. Решают этот вопрос в суде. Прокурор Пудожского района в суде доказывает незаконность бездействия чиновников и намерен обязать их оборудовать остановку в Колово. Об этом сообщаеся в паблике депутата карельского парламента Эмилии Слабуновой.

«Вот до такого состояния доведено местное самоуправление - и кадрово, и финансово, что даже такую простую задачу, как устройство остановочного павильона, нужно решать через суд!» - подытожила парламентарий.