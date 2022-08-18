Три четверти россиян сталкивались с мошенничеством

Более 80% россиян получали звонки или сообщения от мошенников за последний год. Такие данные опроса привел Всероссийский центр изучения общественного мнения, сообщает РИА Новости.

ВЦИОМ огласил статистику исследования – 63% респондентов получали звонки от аферистов, еще 20% - сообщения. Не сталкивались с мошенническими действиями через гаджеты всего лишь 33% россиян.

«Чаще всего со звонками от мошенников сталкивались жители Москвы и Санкт-Петербурга - в 73% случаев. Реже – в 68% случаев – жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек. Из жителей городов-миллионников 65% получали звонки от аферистов»,

- рассказали эксперты. Фото: pxhere.