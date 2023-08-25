Три человека пострадали в дорожной аварии на юге Карелии

Днем 24 августа в Олонце произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 15 часов. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество автомобилю Renault.

В результате аварии получили травмы 34-летний водитель и 37-летняя пассажир ВАЗ и 70-летняя пассажир Renault. Все пострадавшие были госпитализированы. // Фото ГИБДД Карелии