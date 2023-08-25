25 августа 2023, 09:38
Девушка едва не погибла на пешеходном переходе в Петрозаводске
В столице Карелии ищут лихача, промчавшегося по Ключевой
Днем 24 августа в Петрозаводске пешеход едва не погибла из-за лихача на дороге. Инцидент, произошедший в 12:53 на улице Ключевой, попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как девушка подходит к пешеходному переходу и начинает пересекать дорогу. Один автомобиль ее пропускает. В этот момент другая машина на большой скорости обгоняет первую через сплошную линию разметки, только чудом не задев пешехода.
Горожане просят ГИБДД разобраться в ситуации и наказать лихача. // Фото: скриншот видео CityLink, видео опубликовано в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии»