Девушка едва не погибла на пешеходном переходе в Петрозаводске

Днем 24 августа в Петрозаводске пешеход едва не погибла из-за лихача на дороге. Инцидент, произошедший в 12:53 на улице Ключевой, попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как девушка подходит к пешеходному переходу и начинает пересекать дорогу. Один автомобиль ее пропускает. В этот момент другая машина на большой скорости обгоняет первую через сплошную линию разметки, только чудом не задев пешехода.

Горожане просят ГИБДД разобраться в ситуации и наказать лихача. // Фото: скриншот видео CityLink, видео опубликовано в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии»