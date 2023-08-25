Баня горела ночью в Карелии

В ночь на 25 августа в Кондопожском районе вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

В 00:54 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в поселке Кедрозеро. На место выехали две единицы техники и восемь специалистов. Выяснилось, что горит частная баня. В тушении также участвовал местный доброволец.

Пожар был ликвидирован в 1:52. Причины происшествия и ущерб устанавливаются. // Фото: freepik.com / Ripato