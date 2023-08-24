Жителей Карелии предупредили о звонках с фейкового аккаунта чиновника

В карельском минздраве назвали звонки с фальшивой страницы в «Телеграме» своего сотрудника действиями мошенников.

Фейковую страницу создали на имя заместителя министра здравоохранения Карелии Галины Матвеевой. В описании аккаунта кроется ошибка – сказано, что Матвеева заместитель министра другого ведомства, далекого от здравоохранения.

С фейк-страницы неизвестные звонят работникам медицинских организаций и говорят, что им перезвонят с некой важной информацией.

«У неизвестного аккаунта скрыт номер телефона. Звонок поступает через сам мессенджер», - предупредили в министерстве. Там считают, что мошенники могут звонить не только медработникам, но и простым жителям Карелии. // фото freepik.com/