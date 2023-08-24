Вандалы с маркерами атаковали карельскую библиотеку

Неизвестные ночью оставили надписи на окнах, дверях и напольной плитке в библиотечном дворике в Костомукше. Не представляющие никакой культурной ценности художества обнаружили сотрудники Центральной библиотеки в Костомукше. Об акте вандализма сообщили в паблике администрации города горняков.

Камеры зафиксировали ночных художников, дирекция учреждения направила заявление в полицию.

Несколько лет назад с похожей ситуацией столкнулась местная детская музыкальная школа. Вредителя тогда установили. // фото unsplash.com