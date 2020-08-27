Три автомобиля за сутки сгорели в Карелии

Сегодня, в четверг 27 августа, в 01:45 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Беломорск, остров Больничный у д. 43. В 02:05 пожар ликвидирован.

В среду, 26 августа, в 21:14 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (7 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Олонец, пер. Ягодный у д. 11. В 21:25 пожар ликвидирован.

Ранее мы писали, что в этот же день в 11:16 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (8 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Петрозаводск, пр. Карельский – ул. Лыжная. В 11:20 пожар ликвидирован.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.