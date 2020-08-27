Частная баня и хозпостройка горели в Карелии

Два серьезных пожара произошло в Карелии в минувшую среду, 26 августа, сообщает МЧС по РК. Горели частная баня и хозпостройка.

В 18:06 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района (5 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Кондопожский район, м. Мартнаволок, СОТ «Радужный», ул. Новая д. 2. В 19:00 пожар ликвидирован.

В 17:55 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: г. Беломорск, ул. Мерецкова у д. 15. В 18:32 пожар ликвидирован.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.