В Петрозаводске бывший работник украл сварочный аппарат из мастерской

В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже от 43-летнего жителя города, сообщает МВД по РК.

Мужчина рассказал, что из принадлежащего ему гаражного бокса похищен сварочный аппарат. Ущерб был оценен в 28 000 рублей.

В этом боксе располагается организация по ремонту автомобилей. Полицейские выяснили, что злоумышленник ночью проник внутрь, используя оригинальные ключи.

Вскоре оперативники восстановили картину происшествия. Некоторое время назад один из работников данной организации уволился. А незадолго до этого ввиду доверительных отношений владелец мастерской передал ему ключи от постройки. Однако после увольнения бывший работник не стал возвращать свой комплект.

Подозреваемый – 41-летний петрозаводчанин, признался в содеянном. Он пояснил, что у него возникли финансовые трудности, поэтому он решил совершить кражу из знакомого ему места. Позднее мужчина сбыл похищенное, деньги потратил на алкоголь.

Подозреваемый задержан, устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации.

