26 августа 2020, 16:01
Автомобиль сегодня горел в Петрозаводске
Пожар произошел на стыке Карельского проспекта и улицы Лыжной
Сегодня в первой половине дня в карельской столице горел автомобиль. Потребовалась помощь пожарных, сообщает МЧС по РК.
«В 11:16 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (8 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Петрозаводск, пр. Карельский – ул. Лыжная. В 11:20 пожар ликвидирован»,
– говорится в сообщении.
В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.