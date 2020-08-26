Автомобиль сегодня горел в Петрозаводске

Сегодня в первой половине дня в карельской столице горел автомобиль. Потребовалась помощь пожарных, сообщает МЧС по РК.

«В 11:16 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (8 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Петрозаводск, пр. Карельский – ул. Лыжная. В 11:20 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.