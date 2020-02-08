08 февраля 2020, 23:59
Происшествия

Три автомобиля столкнулись в Петрозаводске

ДТП, произошедшее днем в субботу на Лесном проспекте, попало в объектив камеры наблюдения

Днем 8 февраля, в 16:43, на Лесном проспекте в Петрозаводске произошла авария с участием трех автомобилей. ДТП попало в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший на большой скорости по проспекту, влетел в автомобиль, выехавший на проспект с прилегающей улицы. Ту машину отбросило в третий автомобиль.

В результате транспортные средства получили повреждения. Автомобили разбросало по проезжей части, движение по Лесному проспекту оказалось серьезно затруднено.

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