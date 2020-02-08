08 февраля 2020, 23:59
Три автомобиля столкнулись в Петрозаводске
ДТП, произошедшее днем в субботу на Лесном проспекте, попало в объектив камеры наблюдения
Днем 8 февраля, в 16:43, на Лесном проспекте в Петрозаводске произошла авария с участием трех автомобилей. ДТП попало в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший на большой скорости по проспекту, влетел в автомобиль, выехавший на проспект с прилегающей улицы. Ту машину отбросило в третий автомобиль.
В результате транспортные средства получили повреждения. Автомобили разбросало по проезжей части, движение по Лесному проспекту оказалось серьезно затруднено.