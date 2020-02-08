Три автомобиля столкнулись в Петрозаводске

Днем 8 февраля, в 16:43, на Лесном проспекте в Петрозаводске произошла авария с участием трех автомобилей. ДТП попало в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший на большой скорости по проспекту, влетел в автомобиль, выехавший на проспект с прилегающей улицы. Ту машину отбросило в третий автомобиль.

В результате транспортные средства получили повреждения. Автомобили разбросало по проезжей части, движение по Лесному проспекту оказалось серьезно затруднено.