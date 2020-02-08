Телефонный мошенник обокрал пенсионерку из Петрозаводска

65-летняя жительница Петрозаводска была вынуждена обратиться в полицию. Пенсионерка рассказала, что ответила на телефонный звонок и лишилась 37 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего: в один из дней пенсионерке поступали звонки с различных телефонных номеров. Ответив на первый, женщина узнала, что разговаривает с представителем службы безопасности банка. Ей сообщили, что неизвестные пытаются оплатить покупки в магазине, используя данные ее карты. Следом поступило предложение уточнить реквизиты карты, в том числе СVC-код. После того, как женщина передала все данные в телефонном разговоре, произошло списание денег с ее карты. Женщина обратилась в полицию.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.