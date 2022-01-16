Три автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

На перекрестке улиц Кирова-Свердлова произошла групповая авария. Все случилось 16 января в 10:49 и попало в объектив камер уличного наблюдения «Сампо.ру» и CityLink.

Одна из машин поворачивала налево со стороны Свердлова на улицу Кирова. В это время другой автомобиль двигался прямо со стороны проспекта Ленина, передает dtpptz.ru.

Произошло столкновение. Одну из машин развернуло и отбросило на кроссовер, который в районе Поэтического сквера собирался повернуть направо. (фото скриншот)