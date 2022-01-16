Девушка-подросток пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске в минувшую субботу, 15 января, пропала София Дмитриевна Карелина, 2006 года рождения. Девушка проживает на Древлянке.

На вид ей 15-18, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы длинные темные.

Пропавшая была одета в зеленый пуховик, светлый свитер, светлые джинсы, на ногах черные ботинки.

Полиция просит всех, кому известно о месте нахождения Софии Карелиной, звонить по номеру: 8-981402-0614.