16 января 2022, 13:12
Девушка-подросток пропала в Петрозаводске
София Карелина исчезла 15 января, полиция объявила ее в розыск
В Петрозаводске в минувшую субботу, 15 января, пропала София Дмитриевна Карелина, 2006 года рождения. Девушка проживает на Древлянке.
На вид ей 15-18, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы длинные темные.
Пропавшая была одета в зеленый пуховик, светлый свитер, светлые джинсы, на ногах черные ботинки.
Полиция просит всех, кому известно о месте нахождения Софии Карелиной, звонить по номеру: 8-981402-0614.