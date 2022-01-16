Вакцина от коронавируса испортилась из-за аварии на сетях в Шелтозеро

Хранившаяся в шелтозерской амбулатории вакцина против коронавируса пришла в негодность из-за аварийного отключения электроэнергии в поселении. Об этом в своем аккаунте в фейсбуке сообщила глава Шелтозера Ирина Сафонова.

«Вепсское поселение целые сутки без электричества! В амбулатории вакцина от коронавируса сдохла, пожилые и младенцы без света и еды, в домах холод, никому нет дела!<…>»

В беседе с нашей редакцией Сафонова пояснила, что в селе проводятся работы на сетях - компания «Россети» зимой решила установить умные счетчики. Энергетики предупредили администрацию поселения о плановом отключении электричества. Отключить потребителей должны были с 9:00 15 января до 17:00 16 января. Сафонова добавила, что как только они получили уведомление о плановых работах, то сразу распространили объявление в соцсетях. Например, одно из объявлений можно найти в паблике «Шелтозеро».

Однако произошло непредвиденное. По ее словам, 15 января в 02:30 случилась авария на сетях, весь частный сектор, а это примерно 500 человек, оказался обесточен. Аварию удалось устранить не сразу.

Часть Шелтозера, включая и здание школы, куда после пожара в 2018 году переместили амбулаторию, на 11 часов осталось без электроэнергии. Резервного источника питания в амбулатории не было. Свет стал появляться в домах лишь к часу дня 15 января.

По словам Сафоновой, в холодильнике амбулатории хранилась вакцина против коронавируса. Вся она разморозилась. Правда, сколько именно доз вакцины было в холодильнике амбулатории, глава Шелтозера сказать затруднилась.

«Вакцина точно была. Вакцинация проходит постоянно», - сказала Сафонова.

У Роспотребнадзора есть четкие требования к транспортировке и хранению препарата для инъекций. После разморозки вакцину нужно использовать в течение получаса. А из-за аварии света в Шелтозеро не было почти полсуток.

Вопрос о том, что теперь делать с испорченной вакциной, Сафонова намерена задать администрации Прионежского района. По ее мнению, должен быть составлен акт и затем ее утилизировать.

Также глава вепсского поселения хочет выяснить, почему работы по установке приборов учета нельзя было провести, например, в более теплое время года. Сафонова намерена узнать, кто согласовал энергетикам эти работы зимой. (фото pixabay.com, MasterTux)