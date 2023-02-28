Трех пропавших мальчиков нашли в Петрозаводске

Трое детей, пропавшие в Кондопоге 26 февраля, найдены. Об успешном окончании их поиска сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, мальчиков обнаружили сотрудники полиции в Петрозаводске. Их жизням ничего не угрожает, криминальная составляющая в исчезновении отсутствует. В скором времени детей передадут законным представителям.

Подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД по Кондопожскому району займется дальнейшей проверкой произошедшего.

МВД поблагодарило СМИ и активных жителей республики за помощь в распространении информации о пропавших. // Фото: «Петрозаводск говорит»