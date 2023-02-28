Пропавших детей ищут у торговых центров Петрозаводска и Кондопоги

В полиции рассказали подробности исчезновения трех мальчиков в Кондопоге. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, дети ушли гулять в центральной части Кондопоги днем 26 февраля. С тех пор об их судьбе ничего не известно. Отмечается, что школьники могут находиться вблизи крупных торговых центров в Кондопоге и в Петрозаводске. Ранее они уже неоднократно уходили из дома. Мальчики одеты так, как показано на фото.

Напомним, ранее об исчезновении 12-летнего Даниила Григоровича, 8-летнего Евгения Григоровича и 9-летнего Александра Дмитриева сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Всех, кто видел этих детей, просят незамедлительно звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. // Фото МВД по РК